POL-PDWIL: Birresborn: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall flüchtig

Birresborn: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall flüchtig

Ein Motorradfahrer aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm befuhr am gestrigen Samstagnachmittag die K 77 von Birresborn in Richtung Rom. Im Streckenabschnitt kam ihm ein weiteres Krad entgegen. Der Fahrer dieser Maschine war aber auf seine Fahrspur geraten, weshalb er, um einen Zusammenstoß beider Motorräder zu vermeiden, nach rechts auswich. Hierbei geriet der Mann in den Straßengraben und kam zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der Zweiradfahrer schwer. Er wurde zur Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Der entgegenkommende Motorradfahrer hingegen setzte seine Fahrt in Richtung Birresborn fort. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-9626-0.

