Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verfolgungsfahrt mit Motorrad auf der B 51 in Fahrtrichtung Bitburg - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am 06.04.2024 befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bitburg gegen 20:30 Uhr die B 51, aus Richtung Scharfbillig kommend in Fahrtrichtung Bitburg. Beim Auffahren auf die Bundesstraße trafen die Polizeibeamten auf ein Motorrad, welches vor ihnen ebenfalls in Richtung Bitburg fuhr. Das Motorrad fuhr mit einer deutlich überhöhten Geschwindigkeit, so dass man beabsichtigte, es einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Hierzu schalteten die Polizeibeamten das Blaulicht und Martinshorn ein und gaben der fahrzeugführenden Person entsprechende Anhaltesignale. Dieser Aufforderung kam diese jedoch nicht nach und erhöhte abermals die gefahrene Geschwindigkeit, um sich der Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Hierbei wurde das Motorrad mit einer Geschwindigkeit von ca. 170 km/h geführt. Kurz hinter der Anschlussstelle Flugplatz wurde mindestens ein Pkw von dem Motorrad verbotswidrig über die Sperrfläche überholt und hierdurch gefährdet.

Im weiteren Streckenverlauf gelang es den Polizeibeamten das Motorrad anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zum Tatzeitpunkt die B 51 befuhren und das Geschehen beobachten konnten. Insbesondere der Fahrzeugführer, welcher von dem Motorrad überholt wurde, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell