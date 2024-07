Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Straßenverkehrsgefährdung in der Mittelstraße - Fahrer eines roten Kleinwagens gesucht.

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag (13.07.2024) gegen 16.15 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei eine Straßenverkehrsgefährdung auf der Detmolder Straße in Richtung Barntrup. Eine Autofahrerin in einem Skoda Fabia fuhr Schlangenlinien und geriet dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Im Bereich des Buchenweges trafen die Einsatzkräfte auf den abgestellten Wagen sowie die Zeugin und die 58-jährige Fahrerin. Da sie aufgrund eines körperlichen Mangels (augenscheinlich Müdigkeit) mindestens ein entgegenkommendes Fahrzeug gefährdet hat, wurde der Führerschein der Lagenserin sichergestellt und ihr wurde das Führen von erlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. Das Verkehrskommissariat sucht nun nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines roten Kleinwagens, der laut Zeugin in der Mittelstraße in Höhe eines Warenhandels stark abbremsen und ausweichen musste, um einen Unfall mit dem Skoda zu verhindern. Bitte melden Sie sich telefonisch unter 05231 6090. Sollte es weitere Fahrzeugführer geben, die durch das Verhalten der 58-Jährigen im Straßenverkehr gefährdet wurden, werden auch diese gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen.

