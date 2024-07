Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Schönemark. Verkehrsunfall mit Tanklaster.

Lippe (ots)

Im Einmündungsbereich Wilberger Straße/Knickweg ereignete sich am Montagmorgen (15.07.2024) gegen 6.30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Gefahrgut-LKW. Ein 30-Jähriger aus Detmold bog mit seinem VW Tiguan vom Knickweg auf die Wilberger Straße in Richtung Detmold ein und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten Tanklaster, der auf der Wilberger Straße in Richtung Horn-Bad Meinberg unterwegs war. Der 59-jährige LKW-Fahrer aus Detmold konnte einen Zusammenstoß mit dem VW nicht mehr vermeiden. Durch die Kollision wurde das Auto in einen Straßengraben geschleudert und kippte dort auf die Seite. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen und konnte sich dank Unterstützung von Ersthelfern aus dem Wagen befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Tanklasters blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 15.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden. Die Wilberger Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Eine Gefahr für die Umwelt aufgrund des geladenen Diesels im LKW bestand zu keinem Zeitpunkt.

