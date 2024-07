Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Räuberischer Diebstahl an Tankstelle.

Lippe (ots)

Im Entruper Weg kam es am Montagmittag (15.07.2024) gegen 12.10 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl an einer Tankstelle. Ein 32-Jähriger aus Lemgo wurde dort bei einem Diebstahl von zwei Getränkeflaschen und einer Tüte Tabak beobachtet. Ein 56-jähriger Tankstellen-Mitarbeiter sprach den Dieb daraufhin an und hielt ihn zunächst fest. Doch dieser wehrte sich und flüchtete schließlich in Richtung Dewitzstraße. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 32-Jährige an einer dortigen Bushaltestelle angetroffen werden. Er verhielt sich den Einsatzkräften gegenüber verbal aggressiv und unkooperativ. Der Lemgoer wurde vorläufig festgenommen und nach Detmold ins Gewahrsam gebracht. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell