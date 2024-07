Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Lage. Ladendieb bedroht Autofahrer für Flucht von Detmold nach Lage.

Lippe (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einem Sportgeschäft in der Klingenbergstraße wurde ein Autofahrer am Montagabend (15.07.2024) bedroht, um dem Dieb zur Flucht zu verhelfen. Der bislang Unbekannte entwendete gegen 18.30 Uhr zunächst diverse Waren der Marke "Nike" im Wert von rund 600 Euro aus dem Geschäft und flüchtete mit seiner Beute auf den Parkplatz. Dort traf er auf einen 22-Jährigen aus Detmold, der sich an seinem Wagen befand und bedrohte ihn mit einem Küchenmesser. Er forderte den Mann auf, ihn in Richtung Lage zu fahren. Beide stiegen in den roten Opel Agila und fuhren davon. Während der Autofahrt soll der Ladendieb dem 22-Jährigen das Messer an den Bauch gehalten haben. An der Friedrich-Petri-Straße in Lage in Höhe eines Fast-Food-Restaurants verließ der Unbekannte samt Diebesgut den Opel und ging fußläufig in Richtung Polizeiwache. Der bedrohte Autofahrer rief die Polizei. Der Ladendieb wurde wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schwarze Haare, normale Statur, 3-Tage-Bart, trug ein graues T-Shirt. Das Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen übernommen und bittet telefonisch unter 05231 6090 um Zeugenhinweise.

