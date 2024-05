Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240527-2: Mutmaßliche Ladendiebinnen durch Mitarbeiter gestellt

Hürth (ots)

Polizisten stellen Diebesgut sicher

Ein Mitarbeiter (35) einer Hürther Parfümerie hat am Samstagmittag (25. Mai) drei mutmaßliche Ladendiebinnen (26, 27, 47) gestellt. Beim ihrem Fluchtversuch griffen die Frauen den 35-Jährigen an.

Nach ersten Erkenntnissen sollen sich die Frauen gegen 15 Uhr in der Filiale an der Theresienhöhe aufgehalten haben. Ihr auffälliges Verhalten im Geschäft veranlasste den Mitarbeiter genauer hinzuschauen. Er habe beobachten können, wie sich die Verdächtigen gegenseitig Parfüms in ihre Taschen steckten. Als die Drei ohne zu bezahlen den Kassenbereich passiert haben, soll sich der 35-Jährige in den Weg gestellt und die Ladentür geschlossen haben. Beim Versuch zu flüchten sollen die späteren Beschuldigten den Mann angegriffen und nach ihm getreten haben. Er blieb nach eigenen Angaben unverletzt.

Alarmierte Polizisten beruhigten schließlich die Situation. Anschließend durchsuchten sie die drei Frauen und fanden weiteres Diebesgut aus einem anderen Geschäft bei einer der Beschuldigten. Sie stellten die Waren sicher und fertigten zwei Anzeigen. Die Frauen müssen sich nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und des Ladendiebstahls verantworten. (hw)

