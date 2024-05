Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240526-1: Verkehrsunfall mit einer getöteten und drei verletzten Personen

Pulheim (ots)

Am Sonntagmorgen (26.05.2024, 01:50 Uhr) kam es in Pulheim-Brauweiler zu einem Verkehrsunfall mit einer verstorbenen und drei verletzten Personen. Der 24-jährige Fahrer eines BMW befuhr in Pulheim die Mathildenstraße von der Bonnstraße kommend in Fahrtrichtung Kaiser-Otto-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei am entgegengesetzten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Anschließend kollidierte der BMW noch mit einer Mauer und einer Straßenlaterne und kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Ein 48-jähriger Fußgänger, der sich auf dem Gehweg befand, wurde durch diesen Verkehrsunfall tödlich verletzt. Eine 24-jährige Insassin des BMW wurde lebensgefährlich, der Fahrzeugführer, sowie sein 23-jähriger Beifahrer jeweils leicht verletzt. Mehrere Ersthelfer versorgten die Verletzten, bis der Rettungsdienst eintraf. Dem Fahrzeugführer des BMW wurde eine Blutprobe entnommen, da in seiner Atemluft Alkoholgeruch festgestellt wurde. Der BMW wurde sichergestellt und abgeschleppt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam unterstützte bei der Unfallaufnahme. Die Unfallörtlichkeit wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. (ms)

