POL-LIP: Extertal. Frontalzusammenstoß von zwei Motorrädern.

Auf der Kükenbrucher Straße stießen am Sonntagnachmittag (14.07.2024) zwei Motorradfahrer frontal zusammen - beide erlitten Verletzungen. Ein 34-Jähriger aus Holzminden fuhr gegen 14.30 Uhr - als letzter in einer Motorrad-Kolonne - mit seiner Suzuki VX in Richtung Bögerhof. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs, wo ein 34-Jähriger aus Bad Oeynhausen mit seiner KTM in Richtung Kükenbruch unterwegs war. Beide Motorradfahrer prallten frontal gegeneinander und stürzten. Während der Mann aus Holzminden dabei schwer verletzt wurde, blieb der Mann aus Bad Oeynhausen leicht verletzt. Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzten, bevor Rettungswagen sie anschließend beide ins Krankenhaus brachten. Die Suzuki und die KTM waren komplett beschädigt und nicht mehr fahrbereit.

