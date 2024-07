Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Auf dem Geh-/Radweg an der Lemgoer Straße stürzte ein Mann am Samstagabend (13.07.2024) und erlitt schwere Verletzungen. Zuvor war der 30-Jährige aus Lage gegen 21.10 Uhr auf seinem E-Scooter in Richtung Lemgo unterwegs. In Höhe der Hausnummer 62 stieß er vermutlich gegen das Schild einer Bushaltestelle und stürzte daraufhin vom Scooter. Bei der Unfallaufnahme war deutlicher Alkoholgeruch bei dem Lagenser wahrnehmbar, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten ins Klinikum. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen des Unfalls kontaktieren bitte das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231 6090.

