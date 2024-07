Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt.

Lippe (ots)

Am Sonntagmittag (14.07.2024) gegen 13.20 Uhr ereignete sich auf der Lopshorner Straße (L 938) in Höhe des Bielsteinweges ein Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 38-Jähriger aus Oerlinghausen mit seinem Suzuki Geländewagen in Richtung Detmold-Hiddesen und beabsichtigte auf einer Kuppe nach rechts in einen Waldweg abzubiegen. Ein hinter ihm fahrender 25-Jähriger aus Gütersloh bemerkte dies sehr spät und musste seinen Peugeot stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Suzuki zu vermeiden. Ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Gütersloh dahinter bremste durch das Bremsmanöver vor ihm ebenfalls stark ab und verunfallte dadurch. Bislang konnte nicht abschließend geklärt werden, ob er durch das Bremsen die Kontrolle über sein Motorrad verlor oder durch einen Aufprall mit dem Peugeot. Der 51-Jährige wurde durch den Sturz von seiner Kawasaki leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe aus dem Motorrad. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell