Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch am Donnerstag (27.06.2024) zwischen 07.20 Uhr und 12.15 Uhr in der Böblinger Straße in Schönaich sucht die Polizei noch Zeugen. Die unbekannten Täter verschafften zunächst Zutritt in das Wohnhaus und anschließen in eine der Wohnungen. Die Einbrecher durchwühlten das Schlafzimmer, wobei sie auf Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren Zehntausend Euro stießen. Beides ließen sie mitgehen. Mutmaßlich flüchteten die Unbekannten über ein Fenster ins Freie. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell