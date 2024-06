POL-LB: Böblingen: Einbruch in Firmengebäude in der Hanns-Klemm-Straße

Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstand am Mittwoch (26.06.2024) zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz einer Schule in der Straße "Längenholz" in Herrenberg. Eine unbekannte Person beschädigte mit einem Fahrzeug einen dort abgestellten VW und fuhr davon, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per Mail an ...

