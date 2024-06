Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Trickdieb erbeutet Goldring

Ludwigsburg (ots)

Mit dem sogenannten "Kettentrick" war ein noch unbekannter Dieb am Donnerstag (27.06.2024) gegen 10:20 Uhr in der Hohheckstraße in Leonberg erfolgreich. Der Unbekannte bückte sich vor einem 76-jährigen Fußgänger, um vermeintlich eine am Boden liegende Kette aufzuheben. Er fragte den Senior, ob er die Kette nicht haben möchte, und legt seinem Opfer die Kette um den Hals. Dabei öffnete der Tatverdächtige die Halskette des 76-Jährigen, um sie zu stehlen. Der 76-Jährige bemerkte dies und konnte dem Unbekannten zwar die Kette wieder aus der Hand nehmen, stellte dann jedoch fest, dass der goldene Ehering fehlte, den er an der Halskette getragen hatte. Der materielle Wert des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Der Tatverdächtige entfernte sich nach dem Diebstahl zu Fuß in Richtung eines nahegelegenen Einkaufszentrums. Der Unbekannte wird als etwa 170 cm groß und dick beschrieben. Er soll etwa 40 - 45 Jahre alt gewesen sein und lichtes dunkles Haar gehabt haben. Bekleidet war er offenbar mit einem hellen Hemd und einer hellen Hose. Wer den Vorfall beobachten konnte oder gar selbst von dem Unbekannten in ähnlicher Weise angesprochen wurde, wird gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

