LPI-SHL: Schwer verletzter Radfahrer

Suhl (ots) - Im Zeitraum vom Freitag und Samstag wurden in Suhl, Karl-Marx-Straße, an einem PKW drei Reifen zerstochen und in der Pfarrstraße an einem PKW, vermutlich durch Fußtritte, große Teile vom Blech eingedellt und der Lack zerkratzt. Der entstandene Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen liegt in Höhe von mehreren tausend Euro. Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen? Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

