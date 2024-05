LPI-SHL: Zerstochene Reifen und Tritte gegen parkende Fahrzeuge

Suhl (ots) - In der Nacht vom Freitag zum Samstag wurde in Suhl, in der Hölderlinstraße, ein Wohnanhänger in Brand gesetzt. Wer diesen Wohnanhänger in Brand gesetzt hat, ist bislang unbekannt. Um den Brand zu löschen, musste die Feuerwehr zum Einsatz kommen. Am Wohnanhänger entstand durch die Brandlegung ein Totalschaden. Wer kann Angaben zu dieser Brandlegung machen? Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

