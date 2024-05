LPI-SHL: Streitigkeit endet mit Blutentnahme

Suhl (ots) - Zu einer Sachbeschädigung kam es am Sonntag, den 05.05.2024 in der Nacht gegen 00:30 Uhr. Unbekannte gelangten in ein leerstehendes Gebäude am Simmelsee in Breitungen. Dort wurden durch den oder die Täter mehrere Türen beschädigt. Es entstand dabei Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Wer Angaben zum Sachverhalt machen kann wird gebeten sich unter der Telefonnummer 03693-5910 unter Angabe des ...

