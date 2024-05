Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Positiver Drogentest zieht Anzeige nach sich!

Suhl (ots)

Eine 20 jährige PKW Fahrerin wurde am 04.05.2024 in den späten Abendstunden, durch eine Streife der Meininger Polizei in Schmalkalden, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv. Die Fahrerin wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

