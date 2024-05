LPI-SHL: E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Eisfeld (ots) - Donnerstagnachmittag übersah ein 62-jähriger Autofahrer einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer auf der Georgstraße in Eisfeld und es kam zum Zusammenstoß im Bereich der abknickenden Vorfahrtsstraße. Der 64-jährige Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort im Rettungswagen behandelt. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro, am Fahrrad ein Schaden von etwa 100 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr