LPI-SHL: Radfahrer übersehen

Hildburghausen (ots) - In der Zeit von Montagnachmittag bis Donnerstagmittag öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Umzäunung zu dem Außenlager/Außenbereich eines Einrichtungsgeschäftes in der Karl-Liebknecht-Straße in Hildburghausen. Die Diebe entwendeten acht Gartenstühle zum Stapeln in Gesamtwert von über 500 Euro und verschwanden unbemerkt. Weiterhin entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugen, die ...

mehr