Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht gefahren, von der Polizei gestoppt.

Suhl (ots)

Am 04.05.2024 wurde ein 45 jähriger PKW-Fahrer von der Polizei, in der Henneberger Straße in Meiningen gestoppt und anschließend kontrolliert. Ein während der Kontrolle durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Der Mann wurde im Anschluss zur Blutentnahme ins Klinikum verbracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell