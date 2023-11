Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Einbruchsdiebstahl im Forstamt Bad Doberan

Güstrow/ Bad Doberan (ots)

Im Rahmen des Polizeieinsatzes mit einem ausgebrannten PKW in einem Waldstück bei Retschow am Sonntagmorgen wurde bekannt, dass bislang unbekannte Täter zuvor in das Forstamt Bad Doberan in der "Neuen Reihe" eingebrochen sind. Dabei sind die Einbrecher äußerst rabiat vorgegangen, öffneten teilweise gewaltsam Türen und Schränke und zerstörten diverse Technik. Aus dem Objekt wurden neben Kettensägen und weiteres Werkzeug, Bargeld sowie ein Fahrzeugschlüssel eines Dienstfahrzeuges entwendet. Der mit Hilfe des Zweitschlüssels entwendete Geländewagen wurde im Anschluss durch die Täter in der Nähe in Brand gesteckt (siehe POL-HRO: Fahrzeug nach Feuer komplett ausgebrannt | Presseportal). Der Tatzeitraum wird von Samstagabend 19 Uhr bis Sonntagmorgen 04:45 Uhr eingegrenzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 40.000EUR. Der Kriminaldauerdienst Rostock übernahm die Spurensicherung am Einsatzort. Die Kriminalpolizei in Bad Doberan ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 - 56224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

