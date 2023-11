Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Alkoholeinfluss führt zu Verkehrsunfall in Damm (LK Rostock)

Güstrow/ Dummerstorf (ots)

Am Dienstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in Damm in der Gemeinde Dummerstorf. Ein 58-jähriger Deutscher befuhr die dortige Straße "Am Dorfteich" aus Richtung Niex kommend in Fahrtrichtung Reez/Kavelstorf. Auf einer Brücke kam der Mann mit seinem Mercedes Sprinter nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach das Brückengeländer und fuhr in den dortigen Straßengraben. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der unverletzte Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von 1,87 Promille aufwies, sodass im Anschluss eine Blutprobenentnahme durch einen Arzt durchgeführt, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit eingeleitet wurde. Da das verunfallte Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste dies durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000EUR.

