Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Tritte gegen am Boden liegenden Mann: Bundespolizei nimmt Gewalttäter fest

Köln (ots)

Am Samstagmorgen (03.06.23) gegen 10 Uhr trat ein 20-Jähriger am Kölner Hauptbahnhof mehrfach gegen den Kopf eines am Boden liegenden Mannes. Die Bundespolizei stellte den Aggressor und nahm ihn vorläufig fest.

Augenscheinlich entstand eine zunächst harmlose verbale Streitigkeit zwischen dem Wohnungslosen und dem Leverkusener Opfer. Diese entwickelte sich jedoch zu einer gewalttätigen Rangelei. Als der 57-Jährige dabei zu Boden fiel, trat der Iraker mehrfach mit seinem Fuß gegen den Kopf, sodass der 57-Jährige eine blutige Nase davontrug. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und befragten mehrere Zeugen.

Der Leverkusener wurde im Anschluss notfallmedizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungsbeamten und Beamtinnen führten den Beschuldigten dem Haftrichter vor, der eine Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin