POL-PDWIL: Diebstahl eines Rucksacks

Gerolstein (ots) - Die Geschädigte meldete am gestrigen Mittag den Diebstahl ihres Portmonees aus der mitgeführten Handtasche beim Einkaufen. Demnach befand sich die Geschädigte im HIT-Markt in Gerolstein und stellte dann den Diebstahl des Portmonees beim Bezahlen an der Kasse fest. Das Portmonee hatte sie in der Handtasche, welche sie am Einkaufswagen abgelegt hatte. In einem unbeobachteten Moment nutzte der ...

