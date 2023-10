Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 2 und drei weitere Einsätze im Stadtgebiet hielten die Feuerwehr Gladbeck in Atem.

Am 26.10.2023 gegen 20:42 Uhr wurde der hauptamtliche Rüstzug der Feuerwehr Gladbeck auf die BAB 2 in Fahrtrichtung Hannover zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad alarmiert. Bei Eintreffen des ersten Rettungsmittels wurde sofort klar, dass das Motorrad mit zwei Personen besetzt war. Von Ersthelfern wurde bereits medizinische Hilfe geleistet. Aufgrund der Schwere der Verletzungen blieben aber alle rettungsdienstlichen Maßnahmen ohne Erfolg, sodass beide Patienten an der Unfallstelle verstarben. Die Insassen eines PKW der zu dem Motorrad gehörte, aber nicht am Unfallgeschehen beteiligt waren, wurden rettungsdienstlich Versorgt. Um sie seelsorgerisch zu betreuen, wurden die Insassen durch Fahrzeuge der Feuerwehr Gelsenkirchen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gefahren. Die Polizei sperrte die BAB 2 ab der Anschlussstelle Gladbeck. Von dort aus wurde der Verkehr abgeleitet. Für die Unfallursachenermittlung blieb die Fahrbahn in Richtung Hannover mit unbestimmter Zeit gesperrt. Die Feuerwehr Gladbeck war zusammen mit dem Rettungsdienst aus Gelsenkirchen mit 16 Einsatzkräften vor Ort, der Einsatz dauerte ca. 3 Stunden. In der Zeit des Einsatzes auf der Autobahn, wurden von den Freiwilligen Feuerwehr drei Einsätze abgearbeitet. Es handelte sich um Einsätze mit Personen in Notlage und einem Heimrauchmelder der Alarm geschlagen hatte. Bei allen Einsätzen konnte aber jeweils schnell Entwarnung gegeben werden.

