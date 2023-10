Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Gladbeck

Gladbeck (ots)

Am Dienstag, 10.10.2023 kam es gegen 18.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Konrad-Adenauer-Allee in Gladbeck. An dem Unfall waren drei PKW beteiligt, in welchen jeweils nur die Fahrzeugführer saßen. Zwei der Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, eine Frau, die aus ihrem Fahrzeug mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden musste, wurde schwer verletzt. Nach Abschluss der Rettungsarbeiten und der medizinischen Erstversorgung wurden alle Verletzten mit Rettungswagen in umliegende Krankhäuser transportiert.

Die Feuerwehr Gladbeck war mit zwölf Einsatzkräften rund eine Stunde dort im Einsatz. Unterstützt wurde sie von zwei Rettungswagen und einem Notarzt aus umliegenden Städten.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (KK)

