Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegenstände von Baustelle entwendet

Rodenbach (Landkreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zum Mittwoch kam es in der Straße "Am Keltenplatz" zu einem Diebstahl auf einer Baustelle. Die Bauarbeiter verließen um 16 Uhr das Gelände und kehrten erst am folgenden Morgen um 07:30 Uhr zurück. Dabei stellten sie fest, dass einiges an Gegenständen fehlte. Neben Werkzeugen, Stromkabeln und Kabeltrommeln war auch die Fernbedienung eines Krans verschwunden. Den Tätern gelang es auch einen Baucontainer aufzubrechen und Gegenstände daraus an sich zu nehmen. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in dem angegebenen Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

