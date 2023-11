Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 10-jährige Schülerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm - Westen (ots)

Am Freitag, 10. November 2023 um 13.20 Uhr wurde eine 10-jährige Fußgängerin auf der Straße Auf dem Hilkenhohl beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst und leicht verletzt. Die 10-Jährige aus Hamm beabsichtigte nach Verlassen des Linienbusses an der Haltestelle die Fahrbahn zu überqueren. Zeitgleich befuhr eine 36-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw VW Tiguan die Straße Auf dem Hilkenhohl in westliche Richtung. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 10-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde nach ambulanter Behandlung aus der Kinderklinik entlassen. Ein Sachschaden entstand nicht. (ab)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell