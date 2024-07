Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. 18-Jähriger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt.

Lippe (ots)

Auf der Dalborner Straße kam es am Montagmittag (15.07.2024) gegen 12 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein junger Mann lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der 18-Jährige aus Schieder-Schwalenberg war mit seinem Mitsubishi Space Star in Richtung Mosebeck unterwegs, als er im Bereich einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Von diesem schleuderte der Wagen weiter und kam an einer Böschung auf einem Baumstumpf zum Stehen. Die Feuerwehr sicherte den Mitsubishi vor einem Abrutschen und befreite den Fahrer aus dem Auto. Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde von einem Rettungshubschrauber ins Klinikum gebracht. Auch ein spezielles Team der Bielefelder Verkehrspolizei unterstützte vor Ort bei der Unfallaufnahme. Die Dalborner Straße blieb bis ca. 17 Uhr gesperrt. An dem Mitsubishi, der komplett zerstört war, entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

