POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Sachbeschädigung auf Gelände von Kindertagesstätte und Jugendzentrum.

Lippe (ots) - Im Entruper Weg kam es am Montagmittag (15.07.2024) gegen 12.10 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl an einer Tankstelle. Ein 32-Jähriger aus Lemgo wurde dort bei einem Diebstahl von zwei Getränkeflaschen und einer Tüte Tabak beobachtet. Ein 56-jähriger Tankstellen-Mitarbeiter sprach den Dieb daraufhin an und hielt ihn zunächst fest. Doch dieser wehrte sich und flüchtete schließlich in Richtung ...

mehr