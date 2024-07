POL-LIP: Detmold/Lage/Kreis Lippe. 24-Jähriger aus psychiatrischer Einrichtung vermisst.

Lippe (ots) - Im Einmündungsbereich Wilberger Straße/Knickweg ereignete sich am Montagmorgen (15.07.2024) gegen 6.30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Gefahrgut-LKW. Ein 30-Jähriger aus Detmold bog mit seinem VW Tiguan vom Knickweg auf die Wilberger Straße in Richtung Detmold ein und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten Tanklaster, der auf der Wilberger Straße in Richtung Horn-Bad Meinberg ...

