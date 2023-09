POL-PDKO: Brand eines Mehrfamilienhauses in der Bopparder Innenstadt

Koblenz (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, dem 08.09.2023 und Donnerstag, dem 14.09.2023, wurden an der Balthasar-Neumann-Grundschule in der Karl-Friedrich-Goerdeler-Straße in Koblenz auf der Pfaffendorfer Höhe zwanzig Glasscheiben, vermutlich durch Steinwürfe gegen das Gebäude, beschädigt. Der hierbei ...

mehr