POL-LIP: Bad Salzuflen. Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - 73-Jähriger schwer verletzt.

Am Dienstagvormittag (16.07.2024) gegen 10.25 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Lockhauser Straße/Am Zubringer ein Verkehrsunfall, bei dem zwei PKWs zusammengestoßen sind. Ein 75-jähriger Mann aus den Niederlanden fuhr mit seinem Opel auf der B 239 in Richtung Autobahn und missachtete augenscheinlich eine rote Ampel. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem Nissan eines 73-Jährigen zusammen, der auf der Lockhauser Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der 73-jährige Mann aus Leopoldshöhe wurde durch die Kollision schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Der Opel-Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand an den beiden Fahrzeugen und einer Baustellen-Ampel ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 14.000 Euro. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Für die Unfallaufnahme blieb die Lockhauser Straße bis ca. 11.45 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell