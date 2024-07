Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Sicherheitshinweis für Radfahrer an der Schötmarschen Straße.

Die Schötmarsche Straße wurde kürzlich neu ausgebaut und bietet nun beidseitig getrennte Rad- und Gehwege. Aktuell musste die Polizei an dieser Örtlichkeit eine Zunahme an Unfällen mit Radfahrern feststellen. In diesem Jahr gab es bereits fünf Unfälle mit Rad- oder Pedelec-Beteiligung, bei denen verbotswidrig der linksseitige Radweg in Richtung Innenstadt genutzt wurde. Um die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, werden dort verstärkt Kontrollen durchgeführt.

Um weitere Verkehrsunfälle zu verhindern, appelliert die Polizei an Radfahrer: Die Radwege dürfen nur auf der jeweils rechten Seite in Fahrtrichtung benutzt werden. Bitte halten Sie sich an die Verkehrsregeln und nutzen Sie die vorgeschriebenen Radwege, um sicher an Ihrem Ziel anzukommen.

