POL-LIP: Detmold/Lage. Vermisster aus psychiatrischer Einrichtung wieder da.

Lippe (ots) - In der Buchenstraße versuchte ein Unbekannter am frühen Mittwochmorgen (17.07.2024) zwischen 3 und 4 Uhr in ein Zimmer in einem Wohnheim einzubrechen. Er scheiterte an der Tür und gelangte nicht in die Räumlichkeiten. Das Kriminalkommissariat 2 bittet mögliche Zeugen des Einbruchsversuchs sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 ...

mehr