POL-ME: Schuppen in Brand gesetzt - die Polizei ermittelt - Haan - 2407058

Polizei Mettmann

Schuppen in Brand gesetzt - die Polizei ermittelt - Haan - 2407058

Mettmann (ots)

Am frühen Montagmorgen, 15. Juli 2024, setzten bislang unbekannte Täterinnen oder Täter einen Geräteschuppen an einer Grundschule in Haan in Brand. Nach aktuellen Kenntnissen geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Das war geschehen:

Gegen 3:45 Uhr wurde die Polizei zu einem brennenden Schuppen an der Dieker Straße gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass es sich bei dem Schuppen um einen Geräteschuppen eines Turnvereins handelt, der im hinteren Bereich der dort befindlichen Grundschule gelegen ist.

Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bereits vor Ort und konnten den Brand am Dach des Schuppens löschen, jedoch nicht verhindern, dass das Dach vollständig zerstört wurde. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Da die Polizei nach aktuellen Kenntnissen von vorsätzlicher Brandstiftung ausgeht, bittet sie um Hinweise und fragt:

Wer hat im Bereich der Dieker Straße verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei Haan jederzeit unter 02129 / 9328 - 6480 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell