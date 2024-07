POL-ME: Mülltonnenbrände - die Polizei ermittelt - Monheim am Rhein / Hilden - 2407057

Polizei Mettmann

Monheim am Rhein

Hilden

Mettmann

In der Nacht auf Sonntag, 14. Juli 2024, und Montag, 15. Juli 2024, kam es in Monheim am Rhein und Hilden zu zwei Mülltonnenbränden. Die Polizei ermittelt zu den Brandursachen und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

In der Nacht auf Sonntag, 14. Juli 2024, wurde die Polizei gegen 3:10 Uhr zu einem Brand eines Müllcontainers am Frans-Hals-Weg in Höhe der Hausnummer 17 in Hilden gerufen. Einsatzkräfte der Feuerwehr trafen wenig später ein und löschten das Feuer. Eine Brandursache konnte nicht festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 400 Euro.

In der Nacht auf Montag, 15. Juli 2024, wurde die Polizei gegen 2:30 Uhr zu einem Mülltonnenbrand an der Lichtenberger Straße in Höhe der Hausnummer 19 in Monheim am Rhein alarmiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten das Feuer bereits gelöscht.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein und geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Hinweise zu den Bränden nimmt die Polizei Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, und die Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898-6410 jederzeit entgegen.

