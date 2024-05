Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Diebstähle von Friedhöfen - diverser Grabschmuck entwendet

Steinfurt (ots)

Seit Anfang April 2024 sind bei der Polizei mehrere Anzeigen eingegangen, weil Unbekannte von Friedhöfen Grabschmuck und Laternen entwendet haben.

Auf dem Friedhof an der Ludgeristraße in Hörstel sind in den letzten Wochen insgesamt acht Anzeigen eingegangen. Vom Friedhof an der Kalixtusstraße in Riesenbeck hat die Polizei insgesamt fünf Anzeigen erhalten. Die Unbekannten fokussierten sich in fast allen Fällen auf Grablampen oder Grabschmuck aus Metall oder Bronze.

Die Tatzeiten liegen in den meisten Fällen oft mehrere Tage auseinander. Allerdings wurde Anfang Mai (04.05.) in einem Fall tagsüber, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 18.00 Uhr, auf dem Friedhof an der Ludgeristraße ein etwa 15 bis 20 Zentimeter großer Lebensbaum aus silberfarbenem Metall entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, denen etwas Besonderes aufgefallen ist oder in Zukunft auffällt, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

