Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw im Parkhaus aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 18.11.2023, in dem Zeitraum zwischen 19.30 Uhr bis 20.40 Uhr, wurden an einem schwarzen BMW zwei Seitenscheiben von einem Unbekannten eingeschlagen, um aus dem Pkw einen schwarzen Lederrucksack zu entwenden. Der BMW stand in einem Parkhaus eines großen Einkaufscenters in Friedlingen. In dem entwendeten Rucksack befanden sich Bargeld, Airpods sowie Medikamente. Der Diebstahlschaden soll etwa 2.000 Euro betragen.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell