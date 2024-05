Polizei Steinfurt

POL-ST: Münster, Emsdetten, Flugblätter mit queerfeindlichem Inhalt in Münster und Emsdetten gefunden, Polizei sucht Zeugen

Münster, Emsdetten (ots)

Passanten haben am Samstagnachmittag (18.05.) in Münster und Emsdetten Flugblätter mit hamas-verherrlichendem und queer-feindlichem Inhalt an unterschiedlichen Stellen aufgefunden. In Münster lagen Flugblätter an mehreren Stellen im Kreuzviertel. Die alarmierten Polizisten stellten Flugblätter an der Überwasserstraße, an der Lazarettstraße, Ecke Studtstraße, an der Maximilianstraße und am Breul, Ecke Kreuztor sicher. Auch in Emsdetten meldeten Zeugen Flugblätter mit gleichlautendem Inhalt. Unbekannte hatten sie dort in einem Skatepark an den Klärteichen und in einem Supermarkt in der Straße Katthagen platziert. Der Staatsschutz der Polizei Münster hat Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts des Straftatbestandes der Volksverhetzung aufgenommen. Die Polizei Münster fragt: Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sonst Hinweise auf die Ersteller des Flugblattes geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/275-0 entgegen.

