Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Motorradfahrer schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Montag (20.05.) auf der Ostendorfer Straße gegeben. Ein 22-jähriger Grevener fuhr mit seinem Motorrad gegen 14.55 Uhr in Fahrtrichtung Emsdetten. In einer Rechtskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad. Er stürzte und kollidierte anschließend mit der linksseitigen Leitplanke. Der Grevener verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand dabei ein Schaden von geschätzt etwa 3.000 Euro.

