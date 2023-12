POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw; PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Am Samstagmittag, 23. Dezember 2023, kam es in Mannheim-Schönau in der Johann Schütte-Straße zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 49-Jähriger Mann über Notruf die Polizei gerufen und mitgeteilt haben, er habe ein Verbrechen begangen. Die ...

mehr