POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Vermisstensuche erfolgreich beendet. PM Nr.3

Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Derzeit wird die Vermisstensuche, wie bereits am gestrigen Tag, unter Einbindung eines Hubschraubers nach einer 92-jährigen Frau aus Rauenberg intensiviert. Die aus bisher unbekannter Ursache von ihrem Abendspaziergang am 22.12.2023 nicht nach Hause zurückgekehrte Vermisste befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. ...

