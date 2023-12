Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Erneute Vermisstensuche mit Hilfe eines Hubschraubers, PM Nr. 2

Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit wird die Vermisstensuche, wie bereits am gestrigen Tag, unter Einbindung eines Hubschraubers nach einer 92-jährigen Frau aus Rauenberg intensiviert. Die aus bisher unbekannter Ursache von ihrem Abendspaziergang am 22.12.2023 nicht nach Hause zurückgekehrte Vermisste befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Die Dame trägt vermutlich eine dunkle Jacke auf der bunte Muster aufgedruckt sind und ist eventuell mit einem Rollator unterwegs. Bei Feststellungen zu der Dame bittet die Polizei um Mitteilung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell