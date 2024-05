Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Automat aufgebrochen

Lienen (ots)

In Kattenvenne ist in der Zeit von Samstag (18.05.), 18.00 Uhr bis Sonntag (19.05.), 12.30 Uhr ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Unbekannte Täter öffneten den Automaten an der Schweger Straße/Ecke Buchentorstraße gewaltsam und entwendeten den kompletten Inhalt. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/93 37 45 15.

