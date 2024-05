Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten auf der B 70

Rheine (ots)

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 18.05.2024, 13.19 Uhr "B70 in Rheine nach Verkehrsunfall gesperrt"

Auf der B 70 in Rheine ist es am Samstag (18.05.) um 12.53 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit sechs leicht verletzten Personen gekommen. Ein 33-jähriger Mann aus Rheine befuhr mit seinem Ford Kuga die B 70 mit einem Anhänger in Richtung Lingen. Vor ihm fuhr eine 37-jährige Frau mit ihrem VW Touran, ebenfalls aus Rheine, in die gleiche Richtung. Im VW Touran befanden sich neben der Fahrerin vier Kinder im Alter von ein bis zehn Jahren. An der Anschlussstelle Rheine / Neuenkirchener Straße beabsichtigte ein weiteres Fahrzeug auf die B 70 in Richtung Lingen aufzufahren. Um diesem Fahrzeug das Auffahren auf die B 70 zu ermöglichen bremste die Fahrerin des VW Touran ihr Fahrzeug ab. Der Fahrer des Ford Kuga bremste ebenfalls ab, konnte aber eine Kollision mit dem vor ihm fahrenden Touran nicht verhindern. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der Fahrer des Ford Kuga, als auch alle Insassen des VW Touran leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 37.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die B 70 in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell