Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Emsdetten (ots)

Am Freitag (17.05.2024) kam es um 08.05 Uhr in Emsdetten an der Kreuzung Bachstraße / Marienstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Frau aus Emsdetten befuhr mit ihrem Ford die Marienstraße in Richtung Münsterstraße. An der Kreuzung Bachstraße bremste sie ihr Fahrzeug ab, um möglichen Fahrzeugen von rechts die Vorfahrt zu gewähren. Zur gleichen Zeit befuhr eine 36-jährige Radfahrerin aus Emsdetten die Bachstraße und wollte geradeaus in den Münsterkamp fahren. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen übersah sie den von rechts kommenden Ford und es kam im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß. An der Kreuzung gilt die Vorfahrtsregelgung "rechts vor links". Die Radfahrerin wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.600 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell