Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in einen Schuppen

Lengerich (ots)

An der Iburger Straße in Lengerich wurde in der Zeit von Donnerstag (16.05.), 21.30 Uhr bis Freitag (17.05.), 06.30 Uhr durch unbekannte Täter in einen Schuppen an einem Carport eingebrochen. Die Täter hebelten die Holztür des Schuppens auf und entwendeten unter anderem einen Hochdruckreiniger und einen Kompressor. Die Polizei in Lengerich hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu Tätern geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Lengerich zu melden, Telefon 05481/93374515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell