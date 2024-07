POL-ME: Diebstahl eines roten Kia Picanto - die Polizei ermittelt - Hilden - 2407056

Polizei Mettmann

Diebstahl eines roten Kia Picanto - die Polizei ermittelt - Hilden

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 14. Juli 2024, und Montagmorgen, 15. Juli 2024, entwendeten bislang unbekannte Täterinnen oder Täter einen roten Kia Picanto an der Benrather Straße in Hilden. Die Polizei ermittelt.

Das ist nach aktuellen Erkenntnissen zu dem Diebstahl bekannt:

Am Sonntagabend gegen 22 Uhr parkte der Halter des Kia Picanto seinen Wagen an der Benrather Straße auf Höhe der Hausnummer 2. Als er am frühen Montagmorgen gegen 4:15 Uhr zu dem roten Kleinwagen zurückkehrte, stellte er den Diebstahl des Autos fest. Der Halter meldete dies der Polizei, die unmittelbar eine Fahndung nach dem roten Wagen, der mit Werbung für ein Imbissgeschäft beklebt ist, einleitete. Zudem ergriffen die Beamtinnen und Beamten erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen, welche jedoch noch zu keinem positiven Ergebnis führten.

Bisher liegen der Polizei Hilden keine Hinweise auf die Fahrzeugdiebe oder den Verbleib des gestohlenen Kia vor. Der Wert des 15 Jahre alten Autos wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Kia Picanto nimmt die Polizei Hilden jederzeit unter der Telefonnummer 02103 / 898 - 6410 entgegen.

